У потрійній ДТП на Буковині загинула 19-річна дівчина та травмувалось двоє підлітків – судитимуть водія «ВАЗ-21063»

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 17 жовтня минулого року на автодорозі сполученням «Снятин-Чернівці» поблизу села Шипинці, зіштовхнулись два легковики та фура. Внаслідок ДТП двоє підлітків одержали травми різного ступеня тяжкості, а 19-річна дівчина загинула.

Встановлено, що порушив правила безпеки дорожнього руху 19-річний водій автомобіля «ВАЗ-21063». Він не врахував безпечної дистанції та врізався у припаркований у межах смуги руху автомобіль «ВАЗ-21013». Від удару легковик почав рухатись у некерованому стані та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок зіткнення,19-річну пасажирку легковика з тяжкими ушкодженнями було госпіталізовано до медичного закладу. Врятувати дівчину не вдалося. Ще двоє неповнолітніх пасажирів «ВАЗу» одержали травми середнього ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура