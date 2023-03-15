На Закарпатті затримали зловмисника, який наніс смертельні ножові поранення матері

Вчора, 14 березня, на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Іза, що на Хустщині. За словами заявника, його односелець розповів про вбивство своєї матері.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. У будинку за вказаною адресою співробітники поліції виявили тіло 55-річної жінки з численними ножовими пораненнями.

Як встановили поліцейські, кількома годинами раніше між жінкою та її 26-річним сином виник побутовий конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс їй численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

26-річного підозрюваного затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області