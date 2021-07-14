Близько ₴650 тис. збитків: за самовільне зайняття земельної ділянки судитимуть підприємця

Київською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та подальшого самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, що завдало значної шкоди її законному власнику (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив виконуючий обов’язки керівника окружної прокуратури Сергій Шевцов, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець, який здійснює свою господарську діяльність на території Новобаварського району м. Харкова, придбав нежитлову будівлю, загальною площею понад 350 кв. м.

Підприємець, не маючи законних підстав, без відповідних рішень державних органів, самовільно зайняв прилеглу до вказаної будівлі земельну ділянку площею майже 0,4 га та побудував на ній нежитлові споруди площею близько 0,1 га. Облаштувавши в самовільно побудованих будівлях СТО, офісні та складські приміщення, підприємець встановив в’їзні ворота на територію ділянки, обмеживши до неї вільний доступ.

Внаслідок умисних протиправних дій підприємця Територіальній громаді м. Харкова спричинена значна матеріальна шкода на загальну суму близько 650 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт спрямований до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури