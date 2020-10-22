На Житомирщине ревнивец требовал 3 тыс. долларов «моральной компенсации»

В Житомирской области взяли под стражу жителя Коростеня, который подозревается в вымогательстве 3 тыс долларов США у мужчины, избиении битой и угрозах убийством в случае неуплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, передает УНН.

“По данным следствия, 57-летний житель города Коростеня, на почве ревности к своей сожительнице и из корыстных побуждений хотел получить компенсацию за так называемые свои „моральные страдания“, требовал от местного жителя несуществующий долг на сумму 3 тыс. долларов США. В частности, встретив мужчину утром в городе, нанес ему несколько ударов битой, после чего, перевезя своим авто в одно из частных домовладений, продолжил наносить удары, требуя перечислить на банковскую карточку денежные средства и угрожая ему убийством в случае отказа. В последующем, опасаясь за собственную жизнь (угрозы поступали и по телефону), потерпевший перечислил часть оговоренной суммы вымогателю”, — сообщили в прокуратуре.

В тот же день, 19.10.2020, фигурант дела был задержан во время очередной попытки вымогательства оставшейся суммы. “Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 189 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства, с угрозой убийства, жителем города Коростеня у другого коростенца денежных средств.

21 октября в рамках досудебного расследования обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления. “Постановлением Королевского районного суда города Житомира лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на 60 суток”, — сообщили в пресс-службе.