Вінок з гранатою: мешканці Лубенської громади погрожували вбивством

Мешканка села Засулля виявила на воротах власного домогосподарства ритуальний вінок та прикріплену гранату. Про це жінка 19 квітня близько 14-ї повідомила до поліції.

З місця події спеціаліст-криміналіст вилучив предмет, схожий на корпус боєприпаса.

Правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до кримінального правопорушення. Вживаються заходи для встановлення місця її перебування та притягнення до кримінальної відповідальності.

За даним фактом сектором дізнання, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 чт. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією лубенського райвідділу поліції)