Поблизу Звягеля у зіткненні з Porsche загинув велосипедист (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася опівдні 29 червня на трасі Київ – Чоп, поблизу с. Наталівки Звягельського району.

За попередньою інформацією, 35-річний житель Угорщини, керуючи автомобілем Porsche, здійснив наїзд на велосипедиста, 55-річного жителя с. Наталівки.

На жаль, унаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

Водія легковика поліцейські затримали у процесуальному порядку.

Нині розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.

Шановні водії! Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обирайте безпечну швидкість та пам’ятайте про присутність на дорогах двоколісних транспортних засобів. Знижуйте швидкість у населених пунктах, перед пішохідними переходами та в місцях можливої появи людей на дорозі.

Поліція закликає керманичів двоколісників бути вкрай уважними на дорозі. За потреби виконати маневр – переконайтеся, що це буде безпечно та подайте сигнал про свій намір іншим водіям. Обов’язково використовуйте захисні шоломи.

Звягельський районний відділ поліції