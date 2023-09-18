Смерть екс-голови Херсонської ОВА Лагути: поліція розслідує самогубство

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Поліція відкрила кримінальну справу щодо можливого самогубства колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальниці відділу комунікації поліції Києва Юлії Гірдвіліс.

Смерть екс-голови Херсонської ОВА Лагути: поліція розслідує самогубство

Фото: Геннадій Лагута (facebook com LagutaGennady)

Вона повідомила, що дружина Лагути звернулась до поліції через зникнення чоловіка 13 вересня.

Через три дні, 16 вересня, Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом’янському районі Києва.

Поліція відкрила кримінальну справу по ст. 115 стаття – “Умисне вбивство” з додатковою кваліфікацією “самогубство”.

Смерть Лагути

17 вересня Херсонська ОВА повідомила, що Лагута “передчасно пішов з життя”. При цьому подробиці та причини смерті не наводились. Водночас херсонське видання “Мост” з посиланням на джерела повідомило, що колишній чиновник помер вночі в одній з київських лікарень.

Зазначимо, що Лагута очолював Херсонську ОВА протягом жовтня 2021 року – липня 2022 року.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.

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