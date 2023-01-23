На хабарі за уникнення мобілізації у Львові викрито поліцейського

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру інспектору Управління патрульної поліції у Львівській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав від місцевої мешканки 3,5 тис доларів США за вирішення питання стосовно мобілізації її родича до ЗСУ.

Він запевняв, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора