Бойовичку так званої «ЛНР» заочно засудили до 12 років ув’язнення

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав уродженку міста Антрацит Луганської області Вікторію Чорненьку винною в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 листопада.

У жовтні 2015 року жінка добровільно вступила до силового блоку терористичної організації «ЛНР».

Із серпня 2016 року її направлено на військову службу до одного із бойових підрозділів вказаної організації, а саме — на посаду майстер-номера розрахунку т.зв. «2-го розрахунку мінометного взводу 16 БТрО 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР».

У період із серпня 2016-го по середину 2017 року Чорненька зі зброєю в руках брала участь у силовому опорі військовослужбовцям Збройних України в районі населених пунктів Прибиш, Довге, Жовте та Слов`яносербськ Словʼяносербського району Луганської області.

Крім того, із середини 2017-го по грудень 2021 року Чорненька проходила військову службу на посаді бухгалтера т.зв. «16 БТрО 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР» у званні старший лейтенант. До її функціональних обов`язків входило: забезпечення бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової, бюджетної та іншої звітності; відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; перевірка, візування документів, що є підставою для приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних та фінансових зобовʼязань, господарських договорів.

На сторінці «Вконтакте» Чорненька виклала фотографії, на яких зображена у військовій формі з шевроном НЗФ т.зв. «16 БТрО 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР».

Також у вироку є посилання на протокол, відповідно до якого свідок впізнав Чорненьку на фотографії. Більш детальна інформація про свідка не наводиться.

Жінку засудили до 12 років увʼязнення з конфіскацією всього майна. Покарання вона відбуватиме з моменту затримання.