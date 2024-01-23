Боротьба зі зрадниками: до суду направлено обвинувачення щодо судді з Криму, про підозру повідомлено 18 особам

Працівники ДБР продовжують системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

За минулий тиждень до суду було направлено один обвинувальний акт щодо судді-зрадниці з Криму та повідомлено про підозру 18 перебіжчикам.

Колишню кримську суддю путін призначив головою незаконного суду в окупованому Армянську, де вона ухвалювала рішення щодо депортації українських громадян з окупованого Криму. Жінка працювала суддею в Армянському міському суді АР Крим з 2009 року. Після окупації півострова вона продовжила роботу у складі незаконного органу судової влади на території півострова.

Колишня суддя, зокрема, ухвалювала рішення про депортацію українських громадян з території тимчасово окупованого Криму. За це її вже було засуджено на строк 10 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 438 КК України.

Тепер її судитимуть й за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

ДБР повідомило про підозру інспектору держустанови «Центр пробації», який під час окупації Куп’янського району Харківщини допомагав агресорам встановлювати свою владу.

Зрадник після захоплення Куп’янська добровільно вирішив співпрацювати із росіянами. Новим робочим місцем для нього стало так зване окупаційне управління внутрішніх справ по Харківській області. Спочатку він виконував обов’язки начальника слідчого відділу, а згодом став заступником начальника відділу дізнання.

Працюючи по законах рф він складав процесуальні документи та приймав відповідні рішення, оглядав місяця подій та контролював роботу підлеглих. За роботу на ворога отримував у місяць по 80 тис. російських рублів.

Під час звільнення регіону втік разом із військовими рф. Йому заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

У державній зраді також підозрюється колишній командир корвета «Придніпров’я», який нині воює проти України на боці окупантів.

У 2014 році він зрадивши присягу відмовився передислоковуватися до Одеси. Присягнувши збройним силам рф зрадник продовжив службу у російському чорноморському флоті на посаді командира підводного човна «Колпино» 4 окремої бригади Чорноморського Флоту рф та нині воює проти України.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Працівники ДБР за оперативного супроводу СБУ заочно повідомили про підозру у державній зраді 16 працівникам державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор», які вирішили працювати на ворога.

Після початку повномасштабного вторгнення правоохоронці не виконали наказ керівництва щодо евакуації та залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони пішли працювати на окупантів у так званому «слідчому ізоляторі державної служби виконання покарань міністерства юстиції днр».

Цю установу загарбники створили на базі ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор». На час захоплення міста в ньому утримувалося понад 300 осіб. Через відсутність належного утримання та порушення термінів тримання під вартою серед ув’язнених українців почався бунт, який представники нової «адміністрації» силою зупинили.

16 правоохоронців підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статей державної зради та колабораціонізму передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька, Харківська обласні прокуратури, Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

ДБР