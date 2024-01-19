100 тис. гривень за «дозвіл» на торгівлю – викрито посадовця КП «Київблагоустрій»
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем КП «Київблагоустрій» за вирішення питання щодо розміщення об’єктів торгівлі на території міста Києва (ч. 3 ст. 368 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, посадовець висунув вимогу підприємцю надати йому по 10 тисяч гривень за кожен об’єкт пересувної торгівлі (мафи на колесах).
У ході контролю за вчиненням злочину посадовця КП «Київблагоустрій» затримано під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 000 грн в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet