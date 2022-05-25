Буковинця будуть судити за вчинення домашнього насильства відносно дружини 

Поліцейські зібрали достатню кількість доказів протиправної поведінки чоловіка та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. За такі дії чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Слідчі поліції відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції під час досудового розслідування встановили, що 34-річний житель села Задубрівка з січня 2021 року перебував на превентивному обліку Національної поліції за категорією «сімейний кривдник».

Поліцейські з’ясували, що чоловік упродовж тривалого часу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за місцем проживання вчиняв словесні суперечки зі своєю дружиною. Кривдник ображав жінку нецензурною лайкою, шарпав за одяг та погрожував їй фізичною розправою. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від потерпілої, складали протоколи про адміністративне правопорушення на буковинця та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій. Заставнівський районний суд неодноразово визнавав чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень передбачених статтею 173-2 КУпАП.

Однак кривдник не став на шлях виправлення і продовжив вчиняти домашнє насильство відносно дружини, яке відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, призвело до психологічного розладу у жінки.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області