На Вінниччині хакер викрадав паролі до електронних гаманців та платіжних систем громадян

Слідчі відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції спільно зі співробітниками кіберполіції задокументували злочинну діяльність 30-річного чоловіка, який на хакерських форумах продавав паролі доступу до платіжних систем громадян.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

За попередньою інформацією, зловмисник за допомогою спеціального програмного забезпечення викрадав паролі до облікових записів платіжних систем та електронних гаманців громадян, формував відповідні електронні бази та продавав їх на форумах. База фігуранта налічувала близько 20 тисяч облікових даних потерпілих.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, яку направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі поліцейські проводять всі необхідні слідчі та процесуальні дії, для встановлення кількості потерпілих та розмір завданої їм шкоди.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Вінницької області