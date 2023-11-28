На Житомирщині з приватної власності поверненуто землі лісового фонду вартістю ₴52,3 млн.

Житомирська обласна прокуратура оскаржила рішення Житомирського районного суду про відмову у визнанні незаконного та скасуванні наказу ГУ Держгеокадастру в області, яким віднесено більше трьох гектарів земель лісового фонду до комунальної власності.

За результатом розгляду скарги Житомирський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив нове – про повернення 3,18 га земель лісогосподарського призначення законному володільцю.

Йдеться про наказ ГУ Держгеокадастру в області, яким у 2018 році під час проведення інвентаризації землю вартістю 52,3 млн грн, віднесено до земель сільськогосподарського призначення. Унаслідок цього земля перейшла до комунальної власності Оліївської сільської ради Житомирського району. А згодом, у 2020 році, була передана у приватну власність двом місцевим жителям.

Однак прокурори встановили, що землею розпорядилися незаконно, оскільки вона перебуває у постійному користуванні дочірнього підприємства «Пулинський лісгосп АПК», що підпорядковується Житомирській обласній раді.

Щоб повернути землю лісгоспу, прокуратура звернулася до суду, а отримавши відмову у задоволенні позову, оскаржила таке рішення в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури