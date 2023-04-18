Буковинець хотів придбати авто, а натомість втратив 44 тисячі гривень

До правоохоронців звернувся житель Чернівецького району та повідомив, що його ошукав невідомий зловмисник.

41-річний житель міста Сторожинець розповів поліцейським, що побачив оголошення з продажу автомобіля в одній із соціальних мереж. Вподальшому чоловік зв’язався з нібито продавцем, який попросив перерахувати завдаток за автівку для оформлення документів. Однак, після переказу грошових коштів зв’язок з псевдопродавцем обірвався, а потерпілий втратив 44 тисячі гривень.

Дізнавачі відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Співробітники поліції Буковини застерігають жителів краю від подібних афер та рекомендують не перераховувати гроші за товар наперед. Купуючи в Інтернет мережі, намагайтеся дізнатися якомога більше інформації про продавця. Шукайте відгуки інших клієнтів про нього, уважно перевіряйте банківські реквізити. Якщо є можливість, зустріньтеся з продавцем особисто. Оплачуйте товар тільки після доставки. Не здійснюйте платіжних операції за вказівками невідомих.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області