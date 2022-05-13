У Вінниці лікар вимагав 15 тисяч гривень за безкоштовну операцію

11 травня оперативники Вінницького районного управління поліції затримали 59-річного лікаря однієї з місцевих лікарень під час отримання неправомірної вигоди від пацієнта. За такий злочин підозрюваному загрожує до 3 років позбавлення волі.

До поліції з повідомленням про злочин звернувся 25 – річний чоловік. Чоловік розповів, що лікар місцевої лікарні вимагає у нього 15 000 гривень за операцію, яка згідно з програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України є безкоштовною.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, 59–річного чоловіка оперативники затримали в медичному закладі під час передачі коштів.

Гроші вилучено.

Слідство повідомило зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 354 ККУ (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації). За такий злочин чоловікові загрожує до 3 років ув’язнення.

Поліція звернулась з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області