Буковинцю повідомили про підозру в заволодінні ₴40 тис. шахрайським шляхом

32-річний чернівчанин, використовуючи чужі фото автомобілів із соціальних мереж, створював оголошення про продаж транспортних засобів наче6то після їх розмитнення з країн Євросоюзу. Внаслідок протиправних дій чоловік ошукав потерпілу та продав їй неіснуюче авто за 40 тисяч гривень. Після цього не виходив на зв’язок.

Під час досудового розслідування поліцейські Чернівецького районного управління поліції та обласного відділу протидії кіберзлочинності встановили, що шахрай ошукав буковинку. Вона добровільно перерахувала йому на банківську картку вартість за нібито розмитнене авто з-закордону. Внаслідок шахрайських схем порушник незаконно отримав понад 40 тисяч гривень за продаж неіснуючого автомобіля та розпорядився ними на власний розсуд.

За клопотанням слідчих поліції суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили про підозру порушнику у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області