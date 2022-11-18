ДБР ідентифікувало вже понад 20 «беркутівців», які сьогодні воюють проти України на боці окупантів

У межах розслідування кримінального провадження Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу «Беркут» сьогодні воюють проти України у складі російської армії або протидіють нашій країні у складі окупаційних правоохоронних органів.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після революції Гідності. Слідчі ДБР виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності.

Перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу тривають.

На сьогодні слідчі працюють, щоб оголосити установленим особам про підозру у колабораційній діяльності.

Ще кілька осіб з колишнього «Беркута», які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії.

21 листопада 2022 року Україна відзначає День Гідності та Свободи. В цей день у 2013 році відбулася перша акція протесту через рішення влади щодо зміни курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ці події мали масштабні наслідки та дали початок новому етапу в історії України.

В ДБР було створене спеціальне Управління «справ Майдану», яке демонструє значні результати у розслідуванні цих трагічних подій.

Тільки с початку 2022 року, не зважаючи на військові дії в країні, працівники Управління «справ Майдану» ДБР повідомили про підозру 46 особам, причетним до злочинів під час Євромайдану. За результатами роботи ДБР у 2022 році до суду було направлено 23 обвинувальні акти стосовно 59 осіб.

ДБР регулярно звітує про розслідування «справ Майдану». У цьому році суспільного резонансу набули такі факти:

За матеріалами ДБР до суду переданосправу щодо вбивць журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності

ДБР завершилоспецрозслідування відносно Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів з Майдану у 2013 році

Харківські угоди: ДБР повідомилопро підозру у держзраді колишньому міністру оборони за сприяння окупації АР Крим

ДБР повідомилопро підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка

Колишнє керівництво МВС часів Януковича судитимутьза незаконне постачання гранат з рф

ДБР направилодо суду справу щодо Януковича та начальника його охорони

ДБР скерувалодо суду обвинувальний акт щодо 8 «тітушок», серед них організатори та керівники викрадень активістів Євромайдану

ДБР отрималодозвіл суду для спецрозслідування щодо підозри у держзраді Миколи Азарова

За клопотанням ДБР суд дозволиварештувати Януковича ще й за підозрою у держзраді

ДБР повідомилонову підозру Віктору Януковичу у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства

Державне бюро розслідувань