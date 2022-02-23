У киянина вилучили наркотики та психотропи на суму понад ₴2 000 000

Зловмисник приймав замовлення через телеграм-канал та в подальшому збував клієнтам заборонені речовини поштою. Слідчі затримали фігуранта, коли він прямував з черговим «товаром» до відділення. Відтепер порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках реалізації оперативної інформації співробітники Подільського управління поліції спільно із працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю на проспекті Свободи затримали 26-річного місцевого мешканця за підозрою у збуті наркотичних засобів.

Як розповів слідчий Подільського управління поліції Саят Єнокян, зловмисника затримали із пакунками канабісу в той час, коли він прямував до відділення пошти, щоб відправити чергове «замовлення» клієнтам:

«Ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та провели в його оселі невідкладний обшук. У квартирі ми виявили та вилучили наркотичні речовини, ймовірно, амфетамін, екстазі, мефедрон, солі PVP, марки LSD, гашиш, кокаїн та інші психотропні засоби. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить понад 2 000 000 гривень».

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту. Судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва