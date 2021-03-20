Патрульні Кропивницького затримали осіб, імовірно, причетних до крадіжки ₴86 тисяч

Учора, близько 19-ї години, патрульні поліцейські отримали інформацію, що містом пересувається автомобіль Opel Zafira, у якому перебувають особи, що можуть бути причетні до скоєння крадіжки в Київській області.

Інспектори виявили зазначений автомобіль на вулиці Габдрахманова.

На вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував та раптово пришвидшив рух, але не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на огорожу автомобільної стоянки.

Після цього водій та пасажир Opel намагалися втекти з місця пригоди, але патрульні поліцейські оперативно наздогнали і затримали їх.

Для встановлення обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з’ясовуватимуть обставини події.

Затримані обґрунтовано підозрюються у викраденні 86 тисяч гривень з автомобіля Man в селі Леонівка, Кагарлицького району, Київської області, яке вони здійснили того ж дня.

Наразі триває слідство.

Патрульна поліція України