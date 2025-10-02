Бив руками, ногами та руків’ям пістолета: 26-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Спричинивши гостю численні травми, зловмисник виволік потерпілого із квартири й утік. Правоохоронці розшукали правопорушника та повідомили йому про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія сталася декілька днів тому в одній із квартир багатоповерхівки в Київському районі. Ввечері у поліцію звернулась мешканка будинку і повідомила, що в загальному коридорі виявила закривавлене тіло невідомого чоловіка.

У ході проведення комплексу слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що потерпілий – 51-річний житель Одеси – був у гостях у 26-річного знайомого. Чоловіки проводили час за хмільним застіллям, де між ними виникла суперечка. В ході конфлікту господар побив гостя руками й ногами, забрав у нього пістолет, попередньо, травматичної дії, і побив потерпілого по голові ще й руків’ям зброї. Після цього зловмисник витяг чоловіка з оселі у загальний коридор будинку та втік, прихопивши зброю та мобільний телефон потерпілого.

Попередньо, постраждалий помер від отриманих травм. Точна причина смерті буде встановлена за результатом призначеної слідчими судово-медичної експертизи.

Вжитими заходами поліцейські покроково встановили шлях пересування фігуранта після скоєння злочину. Залишивши місце події, він у центрі міста продав чужий телефон, який правоохоронці розшукали й вилучили. А згодом подався в Пересипський район до знайомого, у квартирі якого переховувався. Там зловмисника й затримали поліцейські.

Як з’ясували слідчі, фігурант вже був засуджений до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. У подальшому правопорушник не з’являвся до органів пробації, за що суд виніс ухвалу про зміну покарання на 5 років позбавлення волі, яка ще не набрала законної сили.

Правоохоронці вилучили у фігуранта ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Наразі, за наявності достатніх доказів, чоловіку повідомили про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами судових експертиз та інших слідчих дій поліцейські нададуть остаточну правову кваліфікацію діям затриманого та висунуть йому обвинувачення.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Заходи з викриття та затримання зловмисника здійснювали співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу, слідчого управління з ДНК-лабораторією, спецпідрозділу БПОП обласної поліції, криміналістів ОРУП № 1.

Одеське районне управління поліції № 1