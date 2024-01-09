Вдарив цеглиною та втік: у Нікополі 39-річного екс-зека затримали за скоєння вбивства

Підозрюваний — раніше судимий місцевий мешканець, який два дні тому звільнився з місць відбування покарань.

7 січня близько 12-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у занедбаній будівлі неподалік залізничного вокзалу виявлено жінку без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та місце злочину, де виявили ймовірне знаряддя вбивства. На пошуки зловмисника було орієнтовано весь особовий склад нікопольської поліції. За декілька годин у співпраці з оперативними службами та працівниками управління стратегічних розслідувань особу нападника було встановлено.

Оперативники кримінальної поліції затримали чоловіка. Як з’ясувалося, 6 січня близько 15-ї години між ним та жінкою виникла суперечка, під час якої чоловік схопив цеглину та завдав їй декілька ударів по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

8 січня затриманому за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП