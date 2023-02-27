СБУ спільно з ДБР затримала колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників.
Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області».
Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.
У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.
Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні.
Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми.
Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.
Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії».
Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.
Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з ДБР та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet