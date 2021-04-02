«Бывшая руководительница выписывала себе по восемь премий в месяц»

Десятки тысяч киевских детей уже несколько месяцев не могут попасть к профильным врачам родной поликлиники. Одно из крупнейших медучреждений левого берега Киева — Детский городской диагностический центр — на грани банкротства. Часть врачей отправлены в простой отпуск, остальным специалистам уже который месяц зарплаты выплачивают частично, отправляют в отпуск за свой счет. В итоге — врачи один за другим увольняются, а родители маленьких пациентов вынуждены обращаться в платные клиники или лечить детей самостоятельно. И те, и другие бьют в набат: пишут мэру, депутатам, президенту…

«В условиях пандемии нас толкают к тому, чтобы наши дети болели дома, без квалифицированной помощи, — говорит Анна, мать троих детей. — Раньше здесь бесплатно можно было сделать анализы, УЗИ, рентген, получить консультацию — сегодня этого нет. И самое страшное, что ходят слухи, что наш медцентр может стать коммерческим, что для нас, родителей, звучит как катастрофа».

Проблемы с финансированием персонала начались в ноябре 2020 года, рассказывает гастроэнтеролог медцентра Татьяна Панченко. Внезапно уволились руководство и бухгалтерия, после чего новая и. о. директора центра объявила, что сотрудникам необходимо уйти в отпуск за свой счет, иначе центр вообще закроется. Дальше многих стали переводить на две трети или половину ставки, а потом и вовсе закрыли запись пациентов к специалистам.

«Я получила „в наследство“ от бывшего руководства более миллиона гривен долга, — объясняет и. о. директора детского диагностического центра Татьяна Агаева. — Как оказалось, бывшая руководительница выписывала себе по 6−8 премий в месяц, это от 20 тысяч гривен и больше в день! Как только был объявлен аудит, это руководство и бухгалтерия ушли на больничный, после чего уволились. Причем я не хотела их отпускать, но мне позвонили из районной администрации и попросили не препятствовать. На сегодняшний день задолженность центра — около полумиллиона гривен, и где их взять — непонятно»…

Непонятно и другое: до недавнего времени детский медцентр не был зарегистрирован в интернет-системе helsi. me, через которую в стране давно происходит запись к специалистам и которая позволяет сделать отчетность о приемах прозрачной. Кроме того, говорит заместитель главы Департамента охраны здоровья КГГА Дмитрий Куцопал, еще одна ошибка этого медцентра в том, что они заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (а по закону именно НСЗУ теперь финансирует медицинские услуги и лекарства медучреждений) на суммы, меньшие, чем им нужны. В итоге центр получил только 60% денег, необходимых для нормальной выплаты зарплаты.

Что теперь будет?

«На днях мы провели проверку финансовой отчетности центра, зафиксировали серьезные нарушения, задолженности и передали результаты нашей проверки в национальную полицию, — утверждает Дмитрий Куцопал. — Сами мы погасить долг предприятия не можем, к сожалению, поскольку с 1 апреля 2020 года в бюджетный кодекс были внесены изменения, и теперь Департамент охраны здоровья оплачивает только коммунальные расходы медучреждений. Но уже сейчас идет процесс подписания нового договора медцентра с НСЗУ о пяти-шести пакетах услуг, а это около шести миллионов гривен, после чего вопрос о недофинансировании будет закрыт».

В детский диагностический центр приезжала замглавы Киевской госадминистрации Анна Старостенко и уверила, что центр продолжит работать как некоммерческий: «Но должно пройти время, чтобы разрешить два кризиса — финансовый и кризис коммуникации руководства с персоналом. Я буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы поскорее найти и привлечь к ответственности людей, которые выписывали себе премии за счет других врачей. Эти деньги должны быть возвращены тем, кто их заработал. Кроме того, в этом году мы проведем конкурс и выберем нового директора центра — который сумеет организовать работу без кризисов».

Что делать с долгом за прошлый период?

Представители горадминистрации и профсоюзов предлагают временно, до момента, когда новые договоренности с НСЗУ заработают, изменить график работы персонала. То есть по сути — оплатить долг центра из кармана врачей.

Сами врачи с таким решением проблемы не согласны. В итоге — атмосфера в центре нерабочая, родители маленьких пациентов и персонал чувствуют себя заложниками — ненужными и обманутыми. И хочется спросить: неужели в столице нет «взрослого», который может взять на себя ответственность и оплатить полумиллионный долг столь важного для людей медицинского учреждения, разрубив этот гордиев узел? // Анна ИВАНЕНКО, «ФАКТЫ»