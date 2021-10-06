В Украине ужесточили наказание за незаконный вылов рыбы — штрафы выросли в десятки и сотни раз

Правительство ужесточило государственную политику в отношении незаконного рыболовства.

Кабинет министров увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы – в десятки и даже сотни раз, в зависимости от вида рыбы.

Как сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале, такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

«За незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого – в 93 раза, окуня – в 186 раз, такой же подход касается целого ряда других водных биоресурсов», – сообщил Лещенко.

Новые штрафы за незаконный вылов рыбы

В частности, за незаконный вылов карася теперь придется заплатить 1581 грн (вместо 17), окуня – 162 грн (вместо 17 грн), красноперки – 1564 грн (вместо 68 грн), щуки – 3468 грн (вместо 340), сома — 5117 грн (вместо 425), раков — 3332 (вместо 25 грн).

Министр отметил, что массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины и грозит вымиранием определенным видам рыб. При этом существующие меры наказания сегодня не действовали так, как надо.

«Браконьеру проще оплатить штраф, который составлял 0,000001% от его заработка», – отметил Лещенко.

Он добавил, что государственная политика в отношении незаконного рыболовства будет жестче. // УНИАН