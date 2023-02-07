Кіберзловмисники намагалися шпигувати за комп’ютерами жертв начебто від імені Укртелекому

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA ) зафіксувала масове розповсюдження електронних листів начебто від імені АТ «Укртелеком». Метою такого розсилання, спрямованого переважно на органи державної влади, ймовірно, є шпигунство.

Листи з темою «Судова претензія за Вашим особовим рахунком # 7192206443063763 от: 06.02.2023» та додатком у вигляді RAR-архіву «судовий лист, інформація щодо заборгування.rar» містять текстовий документ «Ваш персональний код доступу -254507.txt» та ще один RAR-архів «судовий лист, інформація щодо заборгування. pdf.rar», захищений паролем. У другому архіві розміщений файл «судовий лист, інформація щодо заборгування.pdf.exe», розміром більше 600 МБ.

Запуск цього EXE-файлу призведе до встановлення на комп’ютері жертви програми для віддаленого контролю та спостереження Remcos. Ця програма від компанії BreakingSecurity є легітимним інструментом віддаленого адміністрування, а її варіант «Professional» продається на вебсайті виробника за ціною від 58€.

Виявлена активність відстежується за ідентифікатором UAC-0050 щонайменше від 2020 року. Попередні кібератаки згаданої групи здійснювалися із застосуванням програми для віддаленого адміністрування RemoteUtilities. Фахівці CERT-UA, виходячи з функціоналу програм і з того, що об’єктами кібератак зазвичай (але не винятково) є органи державної влади України, вважають, що така активність здійснюється з метою шпигунства.

Більше деталей про інцидент – на сайті CERT-UA https://cert.gov.ua/article/3804703

Нагадаємо: раніше Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) повідомляла, що кіберзловмисники намагалися викрадати дані, маскуючись під МЗС України https://cip.gov.ua/…/kiberzlovmisniki-namagalisya…