В Ізі на Хустщині п’яний син встромив ножа в груди батькові

Учора, 18 грудня, близько 23:00, до поліцейських звернулися медики швидкої допомоги. У повідомленні йшлося про констатацію смерті мешканця села Іза, якого родичі знайшли мертвим на території власного дворогосподарства.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що близько 22-ої години вечора між 42-річним сином та його 66-літнім батьком виникла сварка. У ході конфлікту нетверезий син вхопив ножа та наніс батькові смертельне поранення в груди.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України та взяли під варту. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115 ККУ (Умисне вбивство), поліцейські з’ясують усі обставини злочину.

Найближчим часом мешканцю села Іза буде повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Відповідно до санкції інкримінованої статті чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, інформує поліція Закарпаття. // Закарпаття онлайн