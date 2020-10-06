Бывшего руководителя предприятия Минобороны будут судить за растрату госимущества

Бывшего руководителя госпредприятия Минобороны будут судить за присвоение и растрату государственного имущества. Чиновник присвоил две единицы строительной техники, а затем сдал ее в аренду третьим лицам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

«Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора государственного предприятия Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 и ч. 3 ст. 191 УК, то есть в служебном подлоге, а также присвоении и растрате государственного имущества», — говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник с целью незаконного личного обогащения за счет имущества государственного предприятия Минобороны, присвоил 2 единицы строительной техники общей стоимостью более 102 тысяч грн. В дальнейшем он предоставил присвоенную строительную технику в аренду третьим лицам от имени коммерческой структуры, основателем которой он же и являлся.

«У обвиняемого изъяты денежные средства на сумму 184 тыс. грн, на которые наложен арест. С целью возмещения нанесенного ущерба прокурором заявлен гражданский иск в интересах государства. 5 октября 2020 года военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Белоцерковский горрайонный суд» , — говорится в сообщении.