За незаконну реєстрацію права власності на комунальне майно у Харкові судитимуть нотаріуса та харків‘янина

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо приватного нотаріуса за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, та 40-річного харків‘янина — за фактом пособництва у вказаному злочині (ч. 3 ст. 365-2 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року приватний нотаріус без наявності відповідних правовстановлюючих документів зареєстрував за 40-річним чоловіком право власності на нежитлові приміщення підвалу по вул. Чернишевській, які належать територіальній громаді міста Харкова.

Площа вказаних приміщень складає майже 270 кв.м, вартість – близько 2 млн гривень.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура