На Львівщині затримали двох підозрюваних в організації чергового каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон

Як встановили правоохоронці, зловмисники – 65-річний житель Самбірського району та 52-річний мешканець Львівського району – вносили неправдиві відомості до однієї із цифрових систем України та під приводом працевлаштування на фірмах, що займаються міжнародними перевезеннями вантажів, організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Зловмисників викрили співробітники Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно із працівниками Яворівського районного відділу поліції та Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

26 жовтня правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході проведених санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено три автомобілі, зокрема два вантажних, які використовувались для незаконного переправлення чоловіків за кордон, грошові кошти в сумі понад 7000 євро, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та значну кількість документів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють особи усіх причетних до організації каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Відділ комунікації поліції Львівської області