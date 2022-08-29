Під Києвом жінка зарізала свого чоловіка та намагалася заплутати слідство

Жінка сама вдарила ножем у груди співмешканця, та намагалася заплутати слідство хибними показами. Поліція Київщини затримала зловмисницю.

Днями до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що у селищі Димер виявила свого цивільного чоловіка без ознак життя з різаною раною у грудях. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Як повідомили правоохоронці, 54-річного чоловіка вбила співмешканка. Як виявилося, між парою виник конфлікт, в результаті якого 49-річна жінка вдарила ножем у груди чоловіка.

Аби заплутати правоохоронні органи зловмисниця вигадала історію, що нібито чоловік прийшов вночі побитий та вже з пораненням.

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили жінці про підозру [ч. 2 ст. 121 ККУ]. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.