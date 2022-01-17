Екс-професору академії прокуратури, якого затримали на хабарі у $200 тисяч, скасували повідомлення про підозру

Суд уже вдруге скасував підозру для колишнього професора академії прокуратури, який нібито «продавав» посаду керівника полтавської ДІАМ (раніше ДАБІ) за $200000

Октябрський райсуд Полтави вдруге скасував повідомлення про підозру Валерію Севрюкову, якого затримали цього літа в рамках розслідування справи «продажу» посади керівника регіональної ДІАМ (колишня ДАБІ). Відповідне рішення 30 грудня ухвалив суддя Едуард Сініцин. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

Нагадаємо, Валерій Севрюков — киянин, колишній прокурор, професор, який викладав у Національній академії прокуратури у Києві та до 2020 року обіймав посаду начальника відділу з організації спеціальної підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення. З 1997 року він веде адвокатську діяльність.

Згідно з матеріалами справи, провадження щодо хабарництва правоохоронці відкрили у вересні 2020 року. За версією слідчих ДБР, Севрюков та «невстановлені особи» за $200000 пообіцяли підприємцю допомогти очолити Північно-Східне міжрегіональне Головне управління Державної інспекції архітектури та містобудування України (колишня Державна архітектурно-будівельна інспекція України).

Новий територіальний орган має базуватися у Полтаві, а його діяльність поширюватиметься на Полтавську, Сумську та Кіровоградську області. Наразі конкурс на цю посаду ще не оголошений.

Перший транш у розмірі $20000 підприємець передав 26 травня — біля ресторану «Криниця» на вул. Соборності, 4. Після того цього Валерія Севрюкова затримали. Йому висунули підозру у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ККУ).

28 травня Октябрський райсуд призначив для підозрюваного 2 млн грн застави, які за нього внесли. А далі розпочалася довга процедура оскаржень усіх кроків слідства.

Так, упродовж двох місяців після затримання захисники Севрюкова не змогли оскаржити міру запобіжного заходу. Але один із суддів колегії апеляційного суду висловив окрему думку, у якій зазначив, що вважає призначення застави безпідставним — як і будь-якого іншого заходу.

Далі адвокати намагалися відсторонити від справи прокурора і слідчого, а Севрюков ігнорував окремі судові засідання.

Врешті, 6 серпня, суддя Октябрського райсуду Едуард Сініцин скасував повідомлення про підозру Валерію Севрюкову, оскільки прокурори та слідчі припустилися процесуальних помилок.

Зокрема, оскільки він є адвокатом, підозру йому можуть підписати лише Генпрокурор, його заступник або керівник регіональної прокуратури. Натомість документ підписав перший заступник керівника Полтавської обласної прокуратури Олег Плескач, який виконував обов’язки під час відпустки Антона Столітнього. Крім того, у різних документах по справі різні номери кримінальних проваджень.

За два тижні прокурору вдалося оскаржити це рішення. Колегія суддів Полтавського апеляційного суду скасувала ухвалу, якою суддя Едуард Сініцин скасував повідомлення Севрюкову про підозру. Паралельно той самий суддя продовжив міру запобіжного заходу ще на 2 місяці.

У жовтні 2021-го адвокати підозрюваного намагалися послабити цей захід — просили віддати Севрюкова на поруки. Апеляційний суд відмовив, але зменшив розмір застави — до 681 тис. грн. Але коли того ж місяця прокурор просив продовжити термін дії обмежень, то суддя Сініцин уже відмовив.

Почекавши ще кілька місяців, захисники «пішли на нове коло» та подали нову скаргу на повідомлення про підозру. І 30 грудня той самий суддя Едуард Сініцин її задовольнив. Підстави для цього він використав ті самі, що і попереднього разу — повідомлення підписала не та особа. До того ж є проблеми щодо правильної кваліфікації у частині того, чи закінчений або незакінчений це був замах на злочин.

Наразі ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, та Полтавська обласна прокуратура подали апеляційну скаргу і на це рішення. Цікаво також, що напередодні прокурор намагався відвести від розгляду клопотання суддю Сініцина, але його колега Лариса Гольник відмовила у цьому проханні, бо не побачила доказів упередженості судді.

Оскільки термін запобіжного заходу продовжений не був, Валерій Севрюков зараз на свободі і не під заставою. Якщо прокуратурі не вдасться оскаржити другу підозру, це потягне за собою і скасування арештів. Вилучений автомобіль Peugeot 206, банківські картки і сім-карти повернуть власникам.

Що ж до самого розслідування, то наприкінці листопада 2021-го слідчім ДБР дозволили продовжити термін слідства ще на 9 місяців.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»