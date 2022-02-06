Одесский дальнобойщик избил и ограбил женщину, которую подвозил

Водитель грузовика согласился подвезти женщину. На полпути он заставил ее выйти — затем забрал сумку, избил женщину и бросил ее на трассе.

Об этом УСИ сообщает со ссылкой на судебный реестр.

Водитель грузовика MAN подобрал женщину на трассе и согласился подвезти в Южный. Но по дороге мужчина потребовал, чтобы пассажирка вышла. Он забрал женскую сумочку, в которой были деньги и мобильный телефон, а также украшения — ущерб оценили в 18 тысяч гривен. Также он избил женщину — это привело к сотрясению мозга. В таком состоянии водитель бросил пострадавшую и уехал.

По решению Коминтерновского районного суда дальнобойщик заплатит 8 тысяч гривен за материальный ущерб, а также более 16 тысяч — за моральный.

Обвиняемый вернул пострадавшей украденные вещи, кроме того, и по статье ст.187 ч. 1 УК он получил полтора года условно.