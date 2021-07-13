У Запоріжжі оперативники викрили серійного квартирного злодія

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до скоєння низки квартирних крадіжок на території міста Запоріжжя.

Слідчим відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. У скоєному обґрунтовано підозрюється 39-річний раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець.

Встановлено, що 9 липня після 5-ї години знаходячись поблизу будинку по вулиці Комарова, зловмисник через незачинене на першому поверсі вікно, проник до приміщення однієї з квартир, де викрав мобільний телефон та цифровий фотоапарат. Власник помешкання заскочив непроханого гостя і намагався затримати але не вдалося.

Викрили грабіжника співробітники сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції. У затриманого, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, правоохоронці вилучили викрадені речі.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Крім того, за оперативною інформацією, затриманий може бути причетним до вчинення серії квартирних крадіжок у різних районах міста Запоріжжя. Триває перевірка.

Нагадаємо: у Запоріжжі поліцейські здійснюють заходи із протидії стихійній торгівлі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області