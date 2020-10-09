CБУ блокувала діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату «Хімпром» (відео)

Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату відомого як «Хімпром».

Оперативники спецслужби встановили, що після ліквідації СБУ у 2019 році більшості структур та нарколабораторій «Хімпрому», організатори наркосиндикату, які знаходяться за кордоном, вирішили працювати в Україні через «відокремлені підрозділи». Вони діють незалежно один від одного, що ускладнює їх викриття.

8 жовтня правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків у Києві та Київській області, під час яких виявили лабораторію «Хімпрому» з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також кол-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин. За попередніми оцінками, співробітники СБ України вилучили з незаконного обігу понад 50 кг психотропної речовини PVP, майже 10 кг психотропу амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 30 мільйонів гривень.

Крім того, виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них, 9 підроблених водійських посвідчень, а також документальні матеріали, що свідчать про причетність одного з організаторів вказаної протиправної діяльності до кадрового складу так званої МГБ ДНР.

Наразі двох учасників наркоугруповання, які виготовляли психотропи, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії щодо понад 100 чоловік – операторів кол-центрів.

Служба безпеки України, у межах кримінального провадження ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, продовжує документування транснаціонального організованого злочинного угруповання «Хімпром».

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно з Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

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Служба безпеки України