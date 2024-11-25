Cерійний шахрай під привидом обміну грошей ошукував фармацевтів та касирів столичних магазинів (фото)

Зловмисник пропонував свої дрібні купюри по 100 гривень обміняти на купюри номіналом в 1000 гривень. Під час обміну чоловік майстерно ховав половину банкнот та віддавав потерпілим не повну суму, після чого швидко виходив з приміщення. Таким чином, фігурант ошукав громадян більш як на 14 тисяч гривень.

Працівники відділу кримінальної поліції спільно з відділом кримінального аналізу викрили та затримали чоловіка, який у Святошинському районі ошукував фармацевтів та продавців магазинів.

Правоохоронці з’ясували, що порушник заходив до столичних аптек та маркетів й просив касирів обміняти йому готівку. Зловмисник пропонував свої дрібні купюри по 100 гривень обміняти на купюри номіналом в 1000 гривень. Під час обміну грошима, чоловік майстерно ховав половину банкнот та віддавав потерпілим не повну суму, після чого швидко виходив з приміщення.

Зловмисником виявився 45-річний уродженець Донеччини раніше судимий за аналогічні злочини, якого поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці звертаються до громадян – якщо вам відомий чоловік на фото і ви також постраждали від його злочинних дій – звертайтесь до Святошинського управління поліції за номером +380 98 964 7403, або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва