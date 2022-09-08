Через дії державної реєстраторки з територіальної громади м. Харкова вибуло майно вартістю понад ₴3 млн.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру державній реєстраторці одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року до підозрюваної звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення по вул. Гуданова в м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа майна складає майже 260 кв. м, а вартість — понад 3 млн. гривень.

З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою. При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкту комунальної власності у приватну власність.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура