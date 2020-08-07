Чергового податківця затримано під час одержання хабара

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано начальника відділу одного з управлінь податкової служби в Київській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, податківець вимагав неправомірну вигоду в розмірі 15 000 грн від громадянки за зняття з реєстру податкової застави рухомого та нерухомого майна зареєстрованого на її покійному синові та заміну на оборотні активи.

Посадовця затримано співробітниками територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України в порядку ст. 208 КПК України, під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 грн.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області