Черкащині водний патруль виявив браконьєрів, які завдали збитків державі на суму понад 1 700 000 гривень

Сьогодні вночі, близько 2-ї години, патрулюючи прибережну зону річки Сула, патрульні помітили чоловіка, який причалив до берега та почав вивантажувати мішки із човна. Оглянувши човен, інспектори виявили заборонені знаряддя лову та свіжовиловлену рибу видів: лящ — 32 шт., синець — 50 шт., плітка — 15 шт., окунь — 2 шт., карась — 67 шт.

Інший випадок стався вчора, близько 5-ї години ранку, у селі Сагунівка. Патрульні разом з працівниками екологічної інспекції помітили автомобіль ІЖ 412, який зупинився поблизу лісової дороги. З автівки вийшло дві особи, які дістали із багажника мішки та ящики.

Залишивши вантаж під деревом, чоловіки поспіхом сіли в автівку та зникли у невідомому напрямку. Та невдовзі порушники повернулися за виловом, де й були затримані. Інспектори оглянули мішки та ящики, в яких виявили заборонені знаряддя лову та свіжовиловлену рибу видів: карась — 91 шт., короп — 1 шт., плітка — 13 шт., лящ — 37 шт.

Попередньо, загальна вартість збитків завданих державі становить понад 1 700 000 гривень.

В обох випадках на місце події ми викликали слідчо-оперативну групу.

Незаконно виловлену рибу, заборонені знаряддя лову та автомобіль слідчі вилучили.

Друзі, нагадуємо, що встановлені наступні терміни нерестової заборони на вилов водних біоресурсів:

на Кременчуцькому водосховищі з 8 квітня по 16 червня 2024 року;

у всіх інших річках (їхніх частинах) та їхніх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) з 01 квітня по 20 травня 2024 року;

на всіх інших водних об’єктах в районі діяльності Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області строки заборони передбачені Правилами любительського і спортивного рибальства та Правилами промислового рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їхніх частинах).

На період заборони, згідно з оновленими Правилами любительського і спортивного рибальства, дозволено вилов одній особі за добу 3 кг + 1 шт. риби гачковими знаряддями добування (вилову) з кількістю гачків не більш ніж два на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, на яких дозволено здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони.

Забороняється в період нересту здійснювати вилов водних біоресурсів на нерестовищах та з берега.

Патрульна поліція Черкаської області