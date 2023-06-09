Двоє неповнолітніх ужгородців жорстоко побили чоловіка

У вівторок, 6 червня, співробітники Ужгородського районного управління поліції отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з численними переломами, закритою черепно-мозковою травмою та ушкодженням легень.

Правоохоронці розпочали перевірку для встановлення обставин, за яких 47-річний ужгородець отримав тілесні ушкодження.

В ході проведення першочергових заходів співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що потерпілого побили в одному з дворів міста.

Встановлено також і осіб, причетних до злочину. Ними виявилися двоє неповнолітніх хлопців віком 16 та 17 років.

Відомо, що нападники та постраждалий не були знайомими між собою. Обох зловмисників поліцейські розшукали та доставили до управління поліції, вони у скоєному зізналися.

Слідчі внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство, вчинене групою осіб.

Поліцейські вилучили в якості речових доказів змиви крові та одяг обох фігурантів, в який вони були вдягнені під час вчинення правопорушення. Також вилучено і записи з камер відеоспостереження, які зафіксували момент вчинення злочину.

Наразі готуються всі необхідіні матеріали для повідомлення неповнолітнім про підозру. Їм загрожує від обмеження до позбавлення волі на строк до 4 років. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області