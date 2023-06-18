поліцейські вінниччини затримали зловмисника, який пограбував киянина

16 червня правоохоронці Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції встановили та затримали грабіжника, який, застосувавши фізичну силу, відібрав у жителя Києва майно.

За словами начальника слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Дмитра Микитюка, повідомленням про пограбування до поліції надійшло від 38-річного потерпілого. Чоловік повідомив, що у с. Махнівка Хмільницького району невідомий хлопець силоміць забрав у нього кутову шліфувальну машинку, після чого втік.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника, причетного до пограбування. Ним виявився 18-річний житель Хмельницького району. Розшукали його за місцем проживання.

Речовий доказ він встиг збути.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Хмільницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області