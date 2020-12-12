В Ужгороді поліцейські розшукали неповнолітнього, який пограбував місцевого жителя

Вчора, 11 грудня, до поліції надійшло повідомлення про грабіж на Проспекті Свободи в Ужгороді. Прибувши за викликом поліцейські з’ясували, що поблизу одного з магазинів, до потерпілого ззаду підбіг невідомий, повалив чоловіка на землю та відібрав у нього мобільний телефон.
Після цього грабіжник зник у невідомому напрямку, а потерпілий одразу зателефонував у поліцію.
за «гарячими слідами» розшукали нападника.
Ним виявився 17-річний хлопець. Слідчі вилучили викрадений мобільник та найближчим часом повернуть потерпілому.
Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж.
З нападником та його батьками працюють слідчі та ювенальні поліцейські. У справі триває досудове розслідування.