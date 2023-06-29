Неякісний ремонт футбольного поля зі збитками понад ₴4 млн. – директору столичної ДЮШС повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, керівництвом ДЮСШ був укладений договір щодо капітального ремонту футбольного поля в Дарницькому районі міста Києва, та у подальшому підписані акти приймання виконаних робіт на суму понад 8 млн грн.

Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету. Однак, як з’ясувалося, половина необхідних ремонтних робіт не були виконані взагалі, чим місцевому бюджету завдано збитку на суму понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура