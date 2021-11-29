Черкаські правоохоронці видворили за межі України громадянина Нігерії

Упродовж п’яти років іноземцю заборонений в’їзд на територію України.

Поліцейські відділу міграційної поліції спільно з працівниками управління Державної міграційної служби видворили з України 29-річного громадянина Нігерії, який із липня перебував у Миколаївському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, іноземця виявили в Умані. На Черкащину іноземець приїхав погостювати у земляка. В Україні нігерієць перебував з 2015 року, навчаючись в одному із закладів вищої освіти на західній Україні. На період навчання був документований посвідкою на тимчасове проживання в Україні, але після закінчення строку дії документа повертатися в Нігерію не захотів.

Щонайменше 5 років іноземець не матиме змоги повернутися в Україну через встановлену заборону в’їзду.

Сектор комунікації поліції Черкаської області