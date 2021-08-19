Черкаські правоохоронці затримали групу квартирних крадіїв

Зловмисники проникли до будинку та викрали речі господарів. Однак втекти чоловікам не вдалося, їх затримали з викраденою технікою. Затриманим загрожує до шести років ув’язнення.

17 серпня на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 10:00 години до будинку жителів села Коробівка, яких не було вдома, проникли невідомі. Очевидці бачили, як від двору від’їжджав автомобіль Ford Focus.

Для розшуку транспортного засобу орієнтували всі екіпажі поліції. Оперативники карного розшуку почали пошук зловмисників та інші заходи, які могли б допомогти в розкритті злочину.

Правоохоронці встановили, що чоловіки, переконавшись в тому, що господарів немає вдома, зламали вікно та проникли до приміщення, звідки викрали кондиціонер і телевізор.

У ході реалізації оперативної інформації, працівники управління карного розшуку та корпусу оперативно раптової дії ГУНП в Черкаській області зупинили вказаний автомобіль біля села Благодатне, Золотоніського району. Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ними виявилися троє уродженців міста Черкаси та один Смілянського району. Чоловіки, 1985, 1979, 1979 та 1993 років народження.

На місці події, правоохоронці провели невідкладний обшук транспортного засобу, де виявили та вилучили крадену техніку.

Надалі, за місцями проживання чоловіків було проведено обшуки у ході яких виявлено та вилучено речі, що були викрадені раніше: мобільні телефони, ювелірні прикраси, документи та банківські карти на ім’я осіб, що є потерпілими в інших кримінальних провадженнях, викрадена зброя тощо.

За даним фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі. Зараз, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Черкаси та міста Золотоноша, вирішується питання повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання затриманим запобіжних заходів.

Окрім того, працівники поліції перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних правопорушень на території всієї Черкаської області. На даний час встановлено, що троє фігурантів скоїли ще чотири крадіжки майна з домоволодінь черкащан. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області