Чернігівські патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрілянини

Сьогодні, близько 1-ї ночі, патрульні отримали повідомлення, що поблизу залізничного вокзалу чутно постріли. Прямуючи до місця, інспектори також почули звуки, схожі на постріли з автоматичної зброї.

Поліцейські зустрілись із заявником та стали на пошуки стрільця.

Біля одного з приватних будинків патрульні виявили невідомого, який тримав в руках предмет, схожий на автомат. Чоловіка негайно затримали.

Затриманим виявився 31-річний місцевий мешканець. Чоловік не заперечував, що стріляв. Автомат, за його словами, взяв у свого знайомого задля розваги. Також вказав точне місце, де здійснював постріли. Згодом там виявили стріляні гільзи калібру 5,45 мм.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Зброю вилучили.

Патрульна поліція України