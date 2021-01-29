Чернігівські поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні
Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом зґвалтування мешканки Чернігова.
28 січня до поліції звернулася жінка із заявою про зґвалтування в одному з готелів Чернігова. Потерпіла повідомила, що наочно знайомий чоловік без її згоди вступив з нею в статеві стосунки.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Поліцейські затримали 32-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий відкрив провадження за частинами 1 та 2 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене повторно), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Триває досудове розслідування.
Сектор комунікації поліції Чернігівської області