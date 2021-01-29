Чернігівські поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом зґвалтування мешканки Чернігова.

28 січня до поліції звернулася жінка із заявою про зґвалтування в одному з готелів Чернігова. Потерпіла повідомила, що наочно знайомий чоловік без її згоди вступив з нею в статеві стосунки.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські затримали 32-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий відкрив провадження за частинами 1 та 2 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене повторно), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області