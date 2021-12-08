На Донеччині викрито дві злочинні групи, які налагодили збут фальшивих COVID-сертифікатів

Одна група діяла на території селища Нікольське, інша – в Маріуполі. Медичні працівники продавали підроблені сертифікати про вакцинацію з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я. Викрили фігурантів співробітники обласного главку поліції Донеччини та поліцейські Маріупольського РУП.

Незаконну схему в Маріуполі задокументували співробітники управління міграційної поліції, слідчого управління ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Документування злочинної діяльності чотирьох фігурантів тривало півтора місяця. За цей час поліцейські здійснили п’ять контрольних закупівель фальшивих сертифікатів про вакцинацію. Було встановлено, що до складу групи входить мешканець Маріуполя та три працівники медичного закладу.

34-річний маріуполець виконував роль посередника та серед своїх знайомих підшукував охочих без фактичного введення вакцини отримати COVID-сертифікати, які б відображалися у додатку «Дія». Вартість однієї такої вакцини становила 300-600 гривень.

7 грудня під час проведення обшуків в центрі вакцинації, за місцем мешкання фігурантів та в автомобілі поліцейські вилучили грошові кошти у розмірі 106 600 гривень, отримані злочинним шляхом, дев’ять мобільних телефонів,блокноти з чорновими записами, ємкості з-під використаних вакцин, банківські картки та інші речові докази.

Наразі усі особи, які отримали сертифікати у вказаному центрі, пройдуть перевірку.

Аналогічну схему викрили співробітники Маріупольського районного управління. Поліцейські з’ясували, що в закладі охорони здоров’я на території селища Нікольське збувають COVID-сертифікати без проведення вакцинації.

Правоохоронці встановили двох жінок, які займалися підробкою сертифікатів про щеплення. За 500-2000 гривень фігурантки підроблювати сертифікати особам, які не бажали вакцинуватися від COVID-19.

Сертифікати про вакцинацію видані спільницями мали всі ознаки офіційного документа: видані та підписані уповноваженою особою і завірені печаткою за встановленою формою, зареєстровані в системі «еHealth» МОЗ України та під’єднані до додатка «Дія».

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, ноутбуки,блокноти з чорновими записами, ємності з-під використаних вакцин.

Наразі за обома фактами здійснюється досудові розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадуємо, що за використання фальшивих сертифікатів також передбачена кримінальна відповідальність за ст.358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Відділ комунікації поліції Донецької області