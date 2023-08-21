Засуджено кам’янчанина, який зламав шию рідній матері
За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 50-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.
Злочин чоловік вчинив у травні цього року у гуртожитку в м. Кам’янець-Подільський, де проживав разом з матір’ю.
Під час конфлікту чоловік жорстоко побив 86-річну жінку, а тоді зламав їй шийні хребці.
Засудженого неодноразово штрафували за домашнє насильство. Напередодні вбивства жінку навіть забрали у медзаклад, але відпустили додому, бо мала лише забої та синці. А вже наступного дня син завдав їй смертельних побоїв.
В суді обвинувачений визнав провину, однак пояснив, що не пам’ятає обставин, бо перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури