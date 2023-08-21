Засуджено кам’янчанина, який зламав шию рідній матері

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 50-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Злочин чоловік вчинив у травні цього року у гуртожитку в м. Кам’янець-Подільський, де проживав разом з матір’ю.

Під час конфлікту чоловік жорстоко побив 86-річну жінку, а тоді зламав їй шийні хребці.

Засудженого неодноразово штрафували за домашнє насильство. Напередодні вбивства жінку навіть забрали у медзаклад, але відпустили додому, бо мала лише забої та синці. А вже наступного дня син завдав їй смертельних побоїв.

В суді обвинувачений визнав провину, однак пояснив, що не пам’ятає обставин, бо перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури