Чернівчанка втратила майже 5000 гривень довірившись псевдобанкіру

Поліція Буковини вкотре нагадує громадянам, що працівники банку не телефонують для того, щоб розблокувати банківську картку, а тим паче не випитують конфіденційну інформацію, яка стосується ваших банківських рахунків.

Учора, 23 липня, до Чернівецького райуправління поліції звернулася 20-річна місцева жителька. Заявниця розповіла поліціянтам, що їй зателефонував невідомий, який назвався нібито працівником служби безпеки банку. Співрозмовник повідомив дівчині, що її банківська картка заблокована та запропонував свою допомогу. Псевдобанкір увійшов у довіру до чернівчанки та дізнався всю необхідну інформацію про її банківську картку. Внаслідок чого потерпіла отримала сповіщення про перерахування майже 5000 гривень на невідомий рахунок.

Дізнавачі поліції внесли відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Поліцейські вкотре нагадують:

– не довіряйте дзвінкам від незнайомих;

– не розголошуйте даних банківської картки та коди з SMS-повідомлень;

– не перераховуйте кошти на невідомі рахунки;

– не дозволяйте ввести себе в оману під час розмови з нібито «співробітником банку»;

– якщо у вас виникли якісь сумніви одразу кладіть слухавку;

– зателефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або зверніться до найближчого відділення.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області